СК показал расправившегося с работницей трапезной храма россиянина

СК показал видео с бездомным, который подозревается в убийстве в трапезной

Следственный комитет (СК) России показал видео с бездомным, который подозревается в расправе над работницей трапезной храма. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На кадрах видно, как мужчину ведут в следственный отдел и заводят к следователю. Сотрудница спрашивает, понимает ли он причину задержания. Бездомный отвечает положительно.

Ранее сообщалось, что задержанному 51 год. Утром 30 мая он напал на работницу трапезной православного храма Петра и Павла (Воскресения словущего), ударив ее ножом 13 раз. Пострадавшая не выжила.