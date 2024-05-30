В Германии подняли вопрос о роли Джонсона в провале переговоров по Украине

В марте 2023 года «Лента.ру» выпустила большое интервью о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. В беседе с изданием дипломат рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Украиной, а также напомнил, с чего начался и чем закончился переговорный процесс, продлившийся полтора месяца.

По его словам, переговоры были начаты в конце февраля по просьбе украинской стороны и продолжались в интенсивном режиме до середины апреля. Газулин отметил, что два очных раунда прошли в Белоруссии и один — в Турции, а общение по видеосвязи осуществлялось практически ежедневно в различных форматах.

«Мы с украинцами готовили договор об урегулировании ситуации на Украине, ее нейтралитете и гарантиях безопасности. Обсуждали ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, новые территориальные реалии, обязательства Киева по демилитаризации и денацификации, недискриминации русскоязычного населения и нацменьшинств, восстановлению официального статуса русского языка», — рассказал дипломат.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства пояснил, что речь шла о возвращении Украины к истокам ее государственности и к положениям ее Декларации о независимости. Он также отметил, что предусматривалось, что Россия и другие государства-гаранты предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Вашингтонского договора об образовании НАТО.

«Сложно сказать, сколько было рабочих редакционных версий проекта договора. Возможно, 17, возможно, больше. Работа была проделана серьезная. Последний вариант от 15 апреля, который мы направили украинским переговорщикам, так и остался без ответа», — заключил Галузин.