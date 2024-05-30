В Германии подняли вопрос о роли Джонсона в провале переговоров по Украине
Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кай Готтшальк поднял вопрос о роли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в провале переговоров по Украине, имевших место в 2022 году. Об этом говорится в обращении Готтшалька к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».
В марте 2023 года «Лента.ру» выпустила большое интервью о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. В беседе с изданием дипломат рассказал, при каких условиях возможны переговоры с Украиной, а также напомнил, с чего начался и чем закончился переговорный процесс, продлившийся полтора месяца.
По его словам, переговоры были начаты в конце февраля по просьбе украинской стороны и продолжались в интенсивном режиме до середины апреля. Газулин отметил, что два очных раунда прошли в Белоруссии и один — в Турции, а общение по видеосвязи осуществлялось практически ежедневно в различных форматах.
«Мы с украинцами готовили договор об урегулировании ситуации на Украине, ее нейтралитете и гарантиях безопасности. Обсуждали ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, новые территориальные реалии, обязательства Киева по демилитаризации и денацификации, недискриминации русскоязычного населения и нацменьшинств, восстановлению официального статуса русского языка», — рассказал дипломат.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства пояснил, что речь шла о возвращении Украины к истокам ее государственности и к положениям ее Декларации о независимости. Он также отметил, что предусматривалось, что Россия и другие государства-гаранты предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Вашингтонского договора об образовании НАТО.
«Сложно сказать, сколько было рабочих редакционных версий проекта договора. Возможно, 17, возможно, больше. Работа была проделана серьезная. Последний вариант от 15 апреля, который мы направили украинским переговорщикам, так и остался без ответа», — заключил Галузин.
«Что знает федеральное правительство о "секретном документе, который мог бы положить конец войне на Украине" и его провале — и в частности о роли тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона?» — говорилось в тексте парламентского запроса члена АдГ.
В парламентском запросе Готтшальк ссылается на материал немецкого Die Welt, автор которого писал, что после начала боевых действий на Украине стороны конфликта разработали 17-страничный мирный договор.
Ответ на запрос депутата предоставил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. «Федеральное правительство не располагает собственными сведениями о какой-либо возможной роли тогдашнего премьер-министра Джонсона в этом контексте», — объяснил Баггер.
О том, что Джонсон мог быть причастен к срыву переговоров по украинском вопросу в 2022 году, в бундестаге заявляют не впервые. Так, в конце марта 2023 года Левая партия бундестага Германии заявила, что во время своего неофициального визита в Киев 9 апреля 2022 года Джонсон мог повлиять на Киев и призвать к блокировке любых мирных инициатив.
До этого группа депутатов бундестага от АДГ заинтересовалась ролью ФРГ и ряда других государств в подрыве мирного урегулирования конфликта на Украине. По их мнению, вероятно, и Москва, и Киев были готовы к режиму прекращения огня, однако дальнейшие переговоры по этому направлению были заблокированы из-за действий Германии, США и Франции.