Стало известно о массовом сбое во время сдачи школьниками госэкзамена в Москве

В Москве во время сдачи ОГЭ произошел массовый сбой

В Москве во время сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) произошел массовый сбой. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, во время ОГЭ по физике и географии на местах А3, А4 и В1 во всех школах не запустилась программа для теста. На исправление ошибки ушло два часа, и девятиклассники начали сдачу экзамена только в 12 часов дня.

По информации канала, часть школьников отказалась сдавать тест и перенесла экзамены на резервный день. Причина сбоя неизвестна.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что стресс, полученный школьницами из-за госэкзаменов, может привести к тому, что некоторые девочки уже никогда не смогут иметь детей. Он обратил внимание на ситуацию в Нижегородской области, где сдающим ОГЭ девятиклассникам пришлось семь часов в духоте без еды и воды ждать задания по физике, информатике и литературе.

Еще один скандал произошел в Воронеже. Там перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы на входе в учебное заведение. Как заявила мать одной из девочек, металлодетектор реагировал на металлические косточки в бюстгальтере и цепочки на стрингах.