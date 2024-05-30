Столтенберг высказался об отправке войск НАТО на Украину

Столтенберг: страны НАТО должны советоваться по отправке войск на Украину

Союзники по НАТО должны советоваться по вопросу отправки своих войск на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете La Vanguardia.

«Некоторые страны Балтии заявляют, что готовы отправить войска в Украину. Эммануэль Макрон не исключил этого, воплотив стратегическую двусмысленность в жизнь (...) Важно, чтобы союзники по НАТО консультировались друг с другом по всем этим вопросам», — рассказал генсек.

Он отметил, что сила альянса заключается в пятой статье устава НАТО. Однако он отметил, что «обратная сторона медали заключается во влиянии решения одной страны на другие». Поэтому он подчеркнул важность консультаций стран альянса друг с другом.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина уже может наносить по России удары дальнобойным оружием Запада, так как ряд стран изначально не выступал против подобных мер.