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11:43, 30 мая 2024Мир

Столтенберг высказался об отправке войск НАТО на Украину

Столтенберг: страны НАТО должны советоваться по отправке войск на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Союзники по НАТО должны советоваться по вопросу отправки своих войск на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете La Vanguardia.

«Некоторые страны Балтии заявляют, что готовы отправить войска в Украину. Эммануэль Макрон не исключил этого, воплотив стратегическую двусмысленность в жизнь (...) Важно, чтобы союзники по НАТО консультировались друг с другом по всем этим вопросам», — рассказал генсек.

Он отметил, что сила альянса заключается в пятой статье устава НАТО. Однако он отметил, что «обратная сторона медали заключается во влиянии решения одной страны на другие». Поэтому он подчеркнул важность консультаций стран альянса друг с другом.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина уже может наносить по России удары дальнобойным оружием Запада, так как ряд стран изначально не выступал против подобных мер.

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      Дарья Устьянцева
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