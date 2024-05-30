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13:43, 30 мая 2024Россия

Сотни московских пар поженятся в одном необычном месте

Столичные ЗАГСы в летний сезон поженят около 200 пар на Северном речном вокзале

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Сотрудники московских ЗАГСов с 7 июня по 24 сентября снова проведут торжественные церемонии бракосочетания на Северном речном вокзале в рамках проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья». Как рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уже четвертый год эта площадка является одной из локаций проекта, в летний сезон 2024 года здесь поженят около 200 пар.

Локации для выездной регистрации брака проекта Мэра Москвы "Новые адреса счастья" пользуются большой популярностью среди москвичей. В этом сезоне для будущих молодоженов на выбор доступны 32 площадки. Около 20 процентов торжественных церемоний летом проходит на сезонных локациях, к которым относится и Северный речной вокзал. Мы увеличили число мест на четверть по сравнению с прошлым годом, и там планируют пожениться около 200 пар в этом году

Анастасия Раковазаместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития

В 2023 году в исторических интерьерах вокзала поженились более 120 пар. Церемонии проводят московские ЗАГСы после закрытия вокзала, чтобы не мешать посетителям и пассажирам. Молодожены могут сделать фотографии на крыше здания, которую открывают только для них.

Для регистрации брака на Северном речном вокзале можно подать заявление несколькими способами — онлайн на портале госуслуг или mos.ru, а также лично обратившись во Дворец бракосочетания №1.

Всего в Москве доступно более 50 площадок для проведения торжественных церемоний, среди которых есть как дворцы бракосочетания, так и музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Для помощи в подборе площадки работает новый сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания. На нем с помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например, вид площадки, стиль интерьера и другие особенности — от проведения мероприятия на открытом воздухе до живой музыки и панорамных видов. Кроме того, можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и так далее. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.

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      Инга Разумовская
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