Телезвезде с клещом на обнаженном пенисе предложили на выбор огонь или нож

Участнику американского реалити-шоу «Голые и напуганные» Сэму Маузеру помогли избавиться от клеща на пенисе при помощи ножа. Об этом сообщает сайт TMZ.

По условиям шоу Маузеру и его напарникам Адаму и Хизер предстояло 21 день выживать в дикой природе без одежды, еды и воды. Съемки проходили в Колумбии. В какой-то момент телезвезду укусил клещ, который впился в самое незащищенное место — его обнаженный пенис.

Мужчина попытался снять клеща самостоятельно, но тот забрался слишком глубоко в ткани полового органа. В ситуацию пришлось вмешаться медикам, которые дежурили на съемочной площадке. После осмотра Маузеру предложили на выбор выжечь клеща или вырезать его. Пострадавший выбрал второй вариант. Тогда врач достал «похожее на нож устройство» и решил проблему с его помощью.

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