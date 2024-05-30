Цены на российское зерно заметно выросли

ЦЦИ: экспортные цены на российскую пшеницу выросли на 15,6 % за месяц

Экспортные цены на российскую пшеницу к 24 мая достигли уровня в 245 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 3,8 процента. Месячный прирост составил 15,6 процента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Речь идет о стоимости пшеницы с 12,5 процента протеина FOB Новороссийск. Индекс ЦЦИ рассчитывается на основе опроса производителей, экспортеров и импортеров зерна. Ближе к концу мая показатель впервые с сентября 2023 года превысил индекс Национальной товарной биржи (235 долларов за тонну).

Эксперты связывают подобную динамику с завершением периодом традиционных для рынка скидок на новый урожай. В результате в настоящее время, как подчеркнули в организации, контракты на поставки российской пшеницы иностранным покупателям заключаются по более высокой цене — в коридоре 250-255 долларов за тонну, резюмировал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Ранее он заявил, что с 1 июля 2023 года российские экспортеры отправили за границу в общей сложности более 60 миллионов тонн зерна. Достигнутый показатель стал рекордным. Прирост в сравнении с прошлым сельскохозяйственным годом составил более 10 миллионов тонн. По поставкам пшеницы рекорд был побит на 5 миллионов, заключил Зернин.