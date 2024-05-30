Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 30 мая 2024Экономика

Цены на российское зерно заметно выросли

ЦЦИ: экспортные цены на российскую пшеницу выросли на 15,6 % за месяц

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Экспортные цены на российскую пшеницу к 24 мая достигли уровня в 245 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 3,8 процента. Месячный прирост составил 15,6 процента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Речь идет о стоимости пшеницы с 12,5 процента протеина FOB Новороссийск. Индекс ЦЦИ рассчитывается на основе опроса производителей, экспортеров и импортеров зерна. Ближе к концу мая показатель впервые с сентября 2023 года превысил индекс Национальной товарной биржи (235 долларов за тонну).

Эксперты связывают подобную динамику с завершением периодом традиционных для рынка скидок на новый урожай. В результате в настоящее время, как подчеркнули в организации, контракты на поставки российской пшеницы иностранным покупателям заключаются по более высокой цене — в коридоре 250-255 долларов за тонну, резюмировал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Ранее он заявил, что с 1 июля 2023 года российские экспортеры отправили за границу в общей сложности более 60 миллионов тонн зерна. Достигнутый показатель стал рекордным. Прирост в сравнении с прошлым сельскохозяйственным годом составил более 10 миллионов тонн. По поставкам пшеницы рекорд был побит на 5 миллионов, заключил Зернин.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В США обсуждают возможность ударов западным оружием по России. Белый дом обеспокоен ходом СВО

      Лавров прокомментировал юридический статус Зеленского после 20 мая

      Назван способ убрать живот после 40 лет

      Аналитик заявил о препятствовании Запада переговорам даже при желании Киева

      Цены на российское зерно заметно выросли

      На Западе заявили о давлении на Байдена по вопросу ударов ВСУ по России

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту продлили арест

      Лавров назвал причины трудности диалога о мире с Украиной

      Открытое горение на территории складов на востоке Москвы ликвидировали

      Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со старыми номерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше