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13:43, 30 мая 2024Экономика

Украина назвала объем полученной помощи за два года

Минфин Украины сообщил о 85 миллиардах долларов внешней помощи с 2022 года

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С февраля 2022 года, когда начались боевые действия на территории Украины, бюджет страны получил внешней помощи на сумму, превышающую 85 миллиардов долларов. Такую сумму называет Telegram-канал Министерства финансов республики.

Объем внешнего финансирования с начала года составляет 11,8 миллиарда долларов. Крупнейшими донорами стали США, Евросоюз, Япония, Канада и Международный валютный фонд (МВФ).

На облигации внутреннего госзайма, размещаемого в гривнах, с начала года приходится сумма, эквивалентная 5,1 миллиарда долларов, а с февраля 2022-го — более 28 миллиардов долларов.

Ранее премьер Бельгии Александер Де Кроо признал, что Евросоюз пока не утвердил окончательно решение о передаче доходов от замороженных российских активов на помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что принять его нужно как можно скорее, чтобы начать поставки.

По данным СМИ, против такого сценария выступает венгерская сторона. Официальные лица не указывают виновника задержек, но подтверждают, что речь идет об одной стране.

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      Платон Щукин
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