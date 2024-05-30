FT: украинские чиновники обеспокоились методами общения Зеленского с Байденом

Украинские чиновники обеспокоились методами общения президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В разговоре с изданием несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили о беспокойстве из-за взаимодействия Зеленского и Байдена в последние недели. По их словам, украинский лидер ведет себя откровенно раздраженно в адрес американского коллеги.

«Как говорят в Америке? Не кусай руку, которая тебя кормит?» — высказался один из собеседников FT. Чиновники допустили, что поведение Зеленского может быть воспринято Белым домом как откровенная провокация.

Ранее украинские чиновники в разговоре с FT описали ситуацию в офисе Зеленского как паранойю. Как сообщается, украинский президент обеспокоен ситуацией на фронте и возможным отказом мировых лидеров от участия в саммите в Швейцарии.