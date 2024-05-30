В ГАИ высказались о введении системы штрафных баллов для водителей

В ГАИ заявили, что вводить систему штрафных баллов для водителей не планируется

Законодатели пока не планируют вводить систему штрафных баллов для водителей. Об этом заявил замначальника Госавтоинспекции (ГАИ) Олег Понарьин, пишет РИА Новости.

По его словам, такая система «в определенном смысле существует». «Есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется», — сказал Понарьин.

Он также напомнил о существовании системы поощрения страховщиками водителей, которые не нарушают правил дорожного движения.

Ранее глава ГАИ Михаил Черников заявил, что в ведомстве собираются убрать с автодорог неэффективные камеры фиксации нарушений. По его словам, устройства перенесут на другие участки, где они необходимы. Он также сообщил, что на сегодняшний день нарушения ПДД фиксируют почти 29 тысяч камер.