В Германии заявили о худшем положении Украины для переговоров с Россией

Депутат бундестага Али: Киев находится в худшей переговорной ситуации

Украина находится в худшем положении для переговоров с Россией, чем год назад. Об этом заявила депутат бундестага Амира Мохамед Али в эфире канала Das Erste.

«Сегодня Украина находится в худшем исходном положении для переговоров с Россией по урегулированию конфликта, чем год назад. Это реальность», — сообщила политик.

Она отметила, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось провести все наступательные операции, а западное оружие не сыграло большой роли в достижении результатов.

Также Али подчеркнула, что западным союзникам Украины не стоит разрешать ВСУ наносить удары по территории России их вооружением, поскольку это приведет к большей эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен разрешить Украине использовать переданное Западом вооружение для ударов по территории России.