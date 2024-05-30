В Молдавии назвали провокацией тренировку российских миротворцев в Приднестровье

В ОКК Молдавии назвали тренировку российских миротворцев в ПМР провокацией

Делегация Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) назвала провокацией тренировку российских миротворцев в Приднестровской Молдавской республике (ПМР), которая прошла 28 мая. Об этом говорится в распространенном заявлении, пишет РИА Новости.

«Делегация Республики Молдова расценивает эти действия воинского контингента миротворческих сил РФ как провокационные», — считают в делегации. Согласно заявлению, тренировка миротворцев России была проведена якобы без разрешения объединенного военного командования и согласования с ОКК.

Молдавская делегация также призвала российскую исполнять положения нормативных актов совместной миротворческой операции на Днестре. Утверждается, что исключительно такой подход к выполнению миссии будет способствовать мирному решению приднестровской ситуации.

28 мая сопредседатель ОКК от ПМР Олег Беляков заявил, что Кишинев накапливает военную технику на полигоне у села Бульбоака около границ Приднестровья. По его словам, представители непризнанной республики в ОКК постоянно выступают за то, чтобы международным наблюдателям было понятно, что Тирасполь не согласен с такими действиями Молдавии.