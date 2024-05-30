В Приднестровье назвали визит Блинкена в Молдавию попыткой оторвать ее от России

Депутат ПМР Сафонов: Блинкен приезжал в Молдавию, чтобы оторвать ее от России

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдавию был нацелен на попытку оторвать страну от России, заявил депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Его слова приводит РИА Новости.

«Суть визита — это оторвать Молдову полностью от России, стравить ее с Россией. И одновременно сделать так, чтобы Майя Санду прошла на второй президентский срок», — сказал парламентарий.

29 мая Блинкен прибыл с официальным визитом в Молдавию. Глава Госдепартамента и другие представители ведомства провели переговоры с членами молдавского правительства.

По итогом встречи с президентом страны Майей Санду Блинкен пообещал выделить 50 миллионов долларов на борьбу с дезинформацией со стороны России, а также еще 85 миллионов долларов для укрепления энергобезопасности.