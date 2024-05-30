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16:12, 30 мая 2024Бывший СССР

В России назвали единственное последствие ужесточения мобилизации на Украине

Политолог Дудчак назвал коррупцию последствием мобилизации на Украине
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Единственным последствием ужесточения мобилизации на Украине можно назвать рост уровня коррупции. Об этом рассказал «Известиям» член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак.

По его словам, недавно на Украине прошла кампания по борьбе с коррупцией, однако никого из военкомов не посадили. «Просто на те места назначали более близких людей к структурам власти, потому что посмотрели, что обычные военкомы покупают себе виллы в Испании», — предположил Дудчак.

Политолог отметил, что после каждой подобной кампании «ставки по взяткам» растут и он наблюдает такой процесс уже несколько лет.

Дудчак также считает, что откупиться от мобилизации жителям Украины будет сложно из-за постоянной ротации среди военкомов. «У людей сейчас самая основная задача — не столько откупиться непосредственно от военкома, сколько вообще покинуть страну, потому что все равно поймают», — добавил он.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Теперь за неявку по повестке в военкомат гражданину запрещено управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничат консульские услуги.

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