В России заблокировали сайт Compromat.ру

Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру за фейки о российской власти

Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру за распространение фейков о российской власти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Доступ к сайту ограничен на постоянной основе за распространение недостоверной общественно-значимой информации, в том числе дискредитирующей действия органов власти РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Сообщается, что на сайте публиковались материалы, которые позиционировали как расследования в отношении политиков, артистов, предпринимателей и сотрудников силовых структур.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты «Полит.ру», The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп» за распространение недостоверной информации. В ведомстве подчеркнули, что фейки размещались на информационных ресурсах неоднократно.

До этого доступ был ограничен к сайту организации «Репортеры без границ».