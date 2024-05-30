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16:58, 30 мая 2024Интернет и СМИ

В России заблокировали сайт Compromat.ру

Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру за фейки о российской власти

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Роскомнадзор заблокировал сайт Compromat.ру за распространение фейков о российской власти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Доступ к сайту ограничен на постоянной основе за распространение недостоверной общественно-значимой информации, в том числе дискредитирующей действия органов власти РФ», — говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Сообщается, что на сайте публиковались материалы, которые позиционировали как расследования в отношении политиков, артистов, предпринимателей и сотрудников силовых структур.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты «Полит.ру», The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп» за распространение недостоверной информации. В ведомстве подчеркнули, что фейки размещались на информационных ресурсах неоднократно.

До этого доступ был ограничен к сайту организации «Репортеры без границ».

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