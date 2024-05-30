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12:09, 30 мая 2024Путешествия

В России захотели ограничить продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах

«Известия»: МВД России захотело ограничить продажу алкоголя в duty free

Фото: Xavier Bentes / Unsplash

МВД предложило ограничить продажу алкоголя в магазинах duty free российских аэропортов. Об этом сообщила газета «Известия».

Силовое ведомство подключилось к работе над законопроектом, который разрешает покупку спиртного при внутренних перелетах (пока это допускается только на международных рейсах). Сейчас документ готовят к первому чтению в Госдуме, предполагается, что послабления будут действовать до 30 июня 2026 года.

По статистике МВД, в 2021-2023 годах произошло почти 12 тысяч случаев хулиганства пьяных пассажиров самолетов. На фоне этого ведомство предложила законодателям установить лимит на продажу алкоголя одному пассажиру. Кроме того, в МВД захотели запретить людям сразу же выпивать приобретенные напитки. Для этого магазины должны будут упаковывать бутылки в зип-пакеты.

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      Мария Борисова
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