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18:52, 30 мая 2024Экономика

В России захотели снизить налоги для обладателей значка ГТО

Силуанов: для сдающих нормативы ГТО введут налоговый вычет в размере 500 рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для обладателей значка ГТО в России захотели ввести налоговый вычет в размере 500 рублей. О снижении налогов для некоторых россиян сообщает пресс-служба правительства.

Как заявил на совещании в кабмине глава Минфина Антон Силуанов, в рамках предложенных поправок россияне, которые выполняют нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», смогут претендовать на стандартный налоговый вычет. Фактически, обладатель такого значка сможет получить 65 рублей ежемесячно (до 780 рублей в год).

«Указанный вычет предоставляется с 1 января календарного года, в котором произошло награждение соответствующим знаком отличия или его подтверждение, в течение 12 следующих подряд месяцев при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году», — отмечено в материалах к законопроекту.

Ввести налоговые вычеты для тех граждан, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО, в послании Федеральному собранию предложил президент Владимир Путин. Свое обещание глава государства сопроводил народной присказкой «бросай пить — вставай на лыжи».

Слоган «Готов к труду и обороне» придумали в Советском Союзе. Данные нормативы были частью государственной программы физического воспитания граждан страны и популяризации физической культуры и спорта. В 2014-м программу возродили. Современный комплекс ГТО включает 13 видов физических упражнений, часть из них обязательны, часть — опциональны. Выполнять нормы ГТО можно в течение года.

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      Вячеслав Агапов
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