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10:31, 30 мая 2024Экономика

В России заявили об обострении кадрового голода в еще одной отрасли

ТАСС: с нехваткой сотрудников столкнулись более 90 % судостроительных компаний

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За последний год доля российских судостроительных компаний, испытывающих трудности с поиском квалифицированных работников, выросла примерно на 10 процентов и составила более 90 процентов. Об обострении кадрового голода в еще одной отрасли заявила директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина, ее слова приводит ТАСС.

Подобные результаты аналитики зафиксировали по итогам опроса среди российских судостроительных компаний. В 2023 году испытывающих трудности с поиском квалифицированных сотрудников было меньше — тогда о подобной проблеме заявили в общей сложности 83 процента респондентов, пояснил Аверина.

Она добавила, что больше всего трудностей у судостроительных компаний возникает при поиске так называемых «синих воротничков» (специалистов рабочих профессий, задействованных в основном в промышленном секторе). Речь идет о квалифицированных токарях, фрезеровщиках, шлифовщиках, сварщиках, слесарях и инженерах. Сроки поиска подобных сотрудников за последний год увеличились в 1,5-2 раза, заключила Аверина.

Ранее в Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) спрогнозировали нехватку гражданских судов в России. Согласно ожиданиям экспертов, в ближайшие три года объемы выпуска в стране не будут поспевать за спросом на подобные транспортные средства. Речь идет о дефиците во всех ключевых сегментах рынка, включая пассажирские суда, танкеры, сухогрузы, промысловые судна, буксиры, земснаряды и плавучие платформы.

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