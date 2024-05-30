В российском регионе прогремело несколько взрывов

Губернатор Гладков: в селе Грузское при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина

В Белгородской области прогремело четыре взрыва. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) за утро несколько раз атаковали село Грузское Борисовского района. В результате одного из взрывов пострадал мужчина, у которого диагностировали контузию и множественные осколочные ранения головы и спины. Россиянина доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

Помимо этого, посечены фасады и выбиты окна в зданиях Почты России и сельского храма. Также повреждены три легковых машины, одна из которых загорелась. На данный момент очаг возгорания потушен. Власти организовали обход села.

Ранее ВСУ дважды атаковали заправочную станцию на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа. В результате первого удара пострадал мужчина, находившийся на объекте. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями. Возгорания топлива удалось избежать.