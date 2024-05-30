ВСУ дважды за утро атаковали дронами-камикадзе российское село

Гладков: ВСУ дважды за утро атаковали дронами белгородское село Грузское

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за утро атаковали дронами-камикадзе село Грузское Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что в результате одного из налетов пострадал мужчина. По данным Гладкова, мирный житель получил контузию, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины.

«Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — отметил белгородский губернатор.

Всего в результате четырех взрывов оказались повреждены здания местного филиала Почты России и храма, также были посечены фасады и выбиты окна, уточнил Гладков.

Помимо этого, по его информации, в результате инцидента загорелся один автомобиль.

Ранее сообщалось, что со стороны Украины подвергся обстрелу фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Белгородской области.