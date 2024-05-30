Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:20, 30 мая 2024Россия

В РЖД заявили о введении запрета на высадку животных из электричек

РЖД: запрет на высадку животных из электричек введут в 2024 году

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Российские железные дороги (РЖД) планируют ввести запрет на высадку животных без хозяев из электричек в 2024 году. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Иван Колесников, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что для сотрудников существует порядок действий при обнаружении в поезде или на инфраструктурном объекте бесхозного животного.

«Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК (пригородной пассажирской компании) с учетом этого порядка», — сказал Алехин.

Ранее в РЖД захотели персонифицировать перевозку животных в поездах, чтобы информация о питомцах-пассажирах отображалась в мобильных устройствах сотрудников. Нововведения потребовались после случая с котом Твиксом, которого проводница высадила из вагона и оставила на морозе.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ. Губернаторов обязали утвердить графики подключения участков

      В Госдуме раскрыли последствия мобилизации заключенных на Украине

      Британия высказалась об использовании ВСУ западного оружия для ударов по России

      Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась без бюстгальтера

      Посольство России в Канаде назвало иностранных инструкторов законной целью

      Венгрия назвала руководство ЕС главной угрозой Европе

      В Воронеже заявили о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ школьниц

      Путин вручит высшие государственные награды

      На пенис мужчины надели маску и провели ритуал для привлечения удачи

      Умершему украинскому журналисту пришли повторные повестки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше