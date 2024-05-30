В РЖД заявили о введении запрета на высадку животных из электричек

РЖД: запрет на высадку животных из электричек введут в 2024 году

Российские железные дороги (РЖД) планируют ввести запрет на высадку животных без хозяев из электричек в 2024 году. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Иван Колесников, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что для сотрудников существует порядок действий при обнаружении в поезде или на инфраструктурном объекте бесхозного животного.

«Сейчас идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК (пригородной пассажирской компании) с учетом этого порядка», — сказал Алехин.

Ранее в РЖД захотели персонифицировать перевозку животных в поездах, чтобы информация о питомцах-пассажирах отображалась в мобильных устройствах сотрудников. Нововведения потребовались после случая с котом Твиксом, которого проводница высадила из вагона и оставила на морозе.