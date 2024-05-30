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06:32, 30 мая 2024Мир

В США обеспокоились атаками на системы оповещения России о ракетном нападении

WP: США обеспокоены атаками Киева на системы оповещения о ракетном нападении РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США обеспокоены попытками Украины наносить удары по системам раннего оповещения о ракетном нападении на территории России из-за риска дестабилизации обстановки. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Вашингтон обеспокоен тем, что такие атаки могут нанести ущерб стратегической стабильности между Соединенными Штатами и Россией в условиях, когда администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность разрешить украинским войскам наносить удары американским оружием вглубь территории России.

Собеседник издания назвал эти объекты «чувствительным местами». По его мнению, Россия может посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, которые способны снизить возможность Москвы поддерживать ядерное сдерживание против Вашингтона.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного Соединенными Штатами. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.

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      Марина Совина
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