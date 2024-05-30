В США предрекли смену позиции Вашингтона по ударам ВСУ по России

NYT: смена позиции Байдена по одобрению ударов ВСУ по России неизбежна

Смена позиции президента США Джо Байдена по одобрению ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России неизбежна. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, советники американского лидера верят в неизбежность смены позиции, несмотря на риск возможной эскалации конфликта. Собеседники газеты подчеркивают, что в Белом доме уже начали переоценивать действующую политику.

При этом в случае смены позиции Вашингтон может выставить новые требования Украине. В частности, речь идет о выборе целей в глубине России.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного Соединенными Штатами. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.