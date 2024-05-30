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07:46, 30 мая 2024Мир

В США предрекли смену позиции Вашингтона по ударам ВСУ по России

NYT: смена позиции Байдена по одобрению ударов ВСУ по России неизбежна
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Reuters

Смена позиции президента США Джо Байдена по одобрению ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России неизбежна. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, советники американского лидера верят в неизбежность смены позиции, несмотря на риск возможной эскалации конфликта. Собеседники газеты подчеркивают, что в Белом доме уже начали переоценивать действующую политику.

При этом в случае смены позиции Вашингтон может выставить новые требования Украине. В частности, речь идет о выборе целей в глубине России.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного Соединенными Штатами. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.

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      Евгений Силаев
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