В Воронеже заявили о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ школьниц

Сотрудник ППЭ Скляр: школьницы поднимали одежду «на эмоциях»

Сотрудник пункта проведения экзамена (ППЭ) Дмитрий Скляр заявил, что школьницы во время досмотра перед ЕГЭ поднимали одежду «на эмоциях», чем он был шокирован. Его комментарий опубликован в Telegram-канале управления образования и молодежной политики Воронежа.

По его словам, перед экзаменом мужчина стоял на металлорамке. В случае, если она издавала характерный звук, организатор просил вернуться в коридор и «устранить нарушения». Скляр подчеркнул, что некоторые школьницы реагировали на это «странно».

«В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован, — в прошлом году такого не было», — сказал организатор.

Скляр отметил, что «очень много негатива незаслуженно направлено лично на него».

28 мая стало известно, что в Воронеже перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы на входе в учебное заведение. По словам матери одной из девочек, металлодетектор реагировал на металлические косточки в бюстгальтере и цепочки на стрингах. Кроме того, одна из выпускниц пожаловалась, что при досмотре ее трогали за грудь.