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00:42, 30 мая 2024Россия

В Воронеже заявили о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ школьниц

Сотрудник ППЭ Скляр: школьницы поднимали одежду «на эмоциях»

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Сотрудник пункта проведения экзамена (ППЭ) Дмитрий Скляр заявил, что школьницы во время досмотра перед ЕГЭ поднимали одежду «на эмоциях», чем он был шокирован. Его комментарий опубликован в Telegram-канале управления образования и молодежной политики Воронежа.

По его словам, перед экзаменом мужчина стоял на металлорамке. В случае, если она издавала характерный звук, организатор просил вернуться в коридор и «устранить нарушения». Скляр подчеркнул, что некоторые школьницы реагировали на это «странно».

«В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован, — в прошлом году такого не было», — сказал организатор.

Скляр отметил, что «очень много негатива незаслуженно направлено лично на него».

28 мая стало известно, что в Воронеже перед сдачей ЕГЭ по русскому языку школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы на входе в учебное заведение. По словам матери одной из девочек, металлодетектор реагировал на металлические косточки в бюстгальтере и цепочки на стрингах. Кроме того, одна из выпускниц пожаловалась, что при досмотре ее трогали за грудь.

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      Евгений Силаев
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