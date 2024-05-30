В ВСУ рассказали о миллионах ракет в запасах у России

Боец ВСУ заявил о миллионах ракет в запасах у России

Россия имеет невероятный запас ракет. Об этом один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал немецкому журналисту Паулю Ронцхаймеру, его репортаж для телеканала Welt опубликован на YouTube.

«Если бы они узнали, что мы здесь, (...) последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы», — заявил украинский военный.

Отмечается, что условия ведения боевых действий претерпели значительные изменения. В частности, утверждается, что подразделения беспилотников стали для российских военных целью номер один.

В среду, 29 мая, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли массированные авиаудары по позициям ВСУ на запорожской линии фронта в районе сел Старомайорское и Урожайное.