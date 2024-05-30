«Все встанет на свои места». Путин высказался о завершении СВО

Глава РФ Путин о завершении СВО: в конечном итоге все встанет на свои места

Президент России Владимир Путин, рассуждая о завершении специальной военной операции (СВО), заявил, что в конечном итоге все встанет на свои места.

Глава государства провел онлайн-встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», в ходе которой пообщался с семьей из Донецка. Мать-героиня Ирина Волга, которая вместе с мужем Олегом воспитывает десять детей, заявила, что было бы легче, если бы в 2014 году они знали, что республика войдет в состав России.

«И если бы мы знали, когда закончится специальная военная операция, то тоже легче было бы», — сказала женщина, добавив, что семья не теряет надежды на лучшее.

Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле Владимир Путин президент России

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Путин подчеркнул, что залогом успеха армии является моральная поддержка со стороны граждан. По его словам, бойцам важны те вещи и письма, которые им отправляют россияне, так как эти предметы олицетворяют их связь с домом.

«Эта взаимная связь и поддержка является основой нашего бытия в целом, по большому счету. Ну и основой наших успехов, в том числе и на поле боя», — заявил глава государства, подчеркнув, что поддержка для военнослужащих крайне важна, и от их лица выразил благодарность всем, кто помогает армии.

Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России

После инаугурации Путин на встрече с военнослужащими заявил, что у него нет сомнений в победе России, назвав одним из ключевых ее условий мужество и героизм военных.

«Сейчас мы знаем о случаях мужества, героизма. И это не от случая к случаю происходит, а это на постоянной основе практически. Это чрезвычайно важно, это одно из ключевых условий нашей победы. В этом у меня нет никаких сомнений», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер подчеркивал, что хочет поклониться участникам СВО. Поклонения достойны все герои и военнослужащие, которые защищают Отечество, убежден Путин. По его словам, безопасность народов России — превыше всего. «Сделаем все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении», — отметил он.

Россия будет продолжать СВО до достижения целей

Россия будет продолжать СВО до достижения поставленных целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Продолжаем и будем продолжать нашу специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей», — подчеркнул он.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По словам Пескова, ситуация в зоне спецоперации является красноречивой и однозначной. Он подчеркивал, что западные поставки оружия Украине не изменят динамику на фронте.

Ход продвижения России в рамках специальной военной операции изменить невозможно, убежден пресс-секретарь российского лидера. Миллиарды долларов, выданных Украине Западом, не смогли оказать какого-либо влияния на ситуацию на поле боя, отмечал он.

На это же фиаско обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

О начале специальной операции в Донбассе Путин объявил 24 февраля 2022 года. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.