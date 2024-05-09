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12:00, 9 мая 2024Россия

Путин высказался о победе России на СВО

Президент России Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о победе России в специальной военной операции на Украине (СВО). Его слова передает РИА Новости.

Лидер российского государства заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России.

Ранее сообщалось, что Путин вместе с коллегами из других стран возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Отмечалось, что вместе с главой российского государства в церемонии приняли участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

До этого Путин в речи на параде Победы в Москве заявил, что Россия переживает сложный период. Он подчеркнул, что будущее страны зависит от ее граждан. Также президент отметил, что в сложное время россияне равняются на поколение победителей.

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