Путин высказался о победе России на СВО

Президент России Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России

Президент России Владимир Путин высказался о победе России в специальной военной операции на Украине (СВО). Его слова передает РИА Новости.

Лидер российского государства заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России.

Ранее сообщалось, что Путин вместе с коллегами из других стран возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Отмечалось, что вместе с главой российского государства в церемонии приняли участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

До этого Путин в речи на параде Победы в Москве заявил, что Россия переживает сложный период. Он подчеркнул, что будущее страны зависит от ее граждан. Также президент отметил, что в сложное время россияне равняются на поколение победителей.