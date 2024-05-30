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06:54, 30 мая 2024Россия

Захарова назвала самые важные слова Путина

Захарова: слова Путина о необходимости работать как на линии фронта самые важные

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала самыми важными слова президента России Владимира Путина о необходимости работать как на линии фронта. Об этом дипломат написала в Telegram-канале, прикрепив видеозапись с речью главы государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

На этом собрании Путин подчеркнул, что чиновники должны чувствовать себя мобилизованными и иметь представление о том, какой важный исторический этап проходит страна.

«Если мы это понимаем, то все, все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными, и только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим», — заключил российский лидер.

Ранее Захарова прокомментировала заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о законности ударов Украины по России. По его словам, атаки Украины по территории РФ являются законными, если они наносятся пропорционально, однако представитель МИД России усомнилась в правильности такого соотношения.

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      Александра Синицына
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