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22:02, 30 мая 2024Бывший СССР

Запад призвал Украину усилить борьбу с контрафактом

Forbes: страны G7 призвали власти Украины усилить борьбу с контрафактом

Фото: Pixabay

Послы стран призвали власти Украины усилить борьбу с контрафактом подакцизных товаров, чтобы восстановить утраченные доходы. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на соответствующий документ.

Западные дипломаты обратились к премьер-министру республики Денису Шмыгалю и главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку, а также к ряду чиновников и парламентариев.

«Они считают, что помочь восстановить утраченные доходы может борьба с контрафактом. Украинским властям советуют обратить внимание на нелегальную торговлю табаком, алкоголем и нефтепродуктами», — уточняется в публикации.

Издание пишет, что контрабанда, уклонение от налогов при производстве или продаже сигарет, контрафакт являются разновидностями нелегальной торговли в стране, ее доля выросла до рекордных 20 процентов с февраля 2022 года.

Теневой рынок алкоголя в 2023 году лишил украинский бюджет 7-10 миллиардов гривен, еще десять миллиардов за прошлый год Киев потерял из-за нелегальной торговли топливом.

8 мая постпреды стран — членов Европейского союза (ЕС) предварительно одобрили план украинских реформ для выделения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Киеву.

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      Марина Совина
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