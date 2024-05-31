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11:46, 31 мая 2024Ценности

42-летняя актриса поделилась фото в откровенном бикини

42-летняя актриса Сара Джейн Данн показала фигуру в откровенном бикини

Фото: @sarahjaynedunn

Английская актриса Сара Джейн Данн показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя звезда «Темного рыцаря» поделилась серией снимков, на которой продемонстрировала стройную фигуру в черном бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими белыми завязками. При этом она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

На других кадрах знаменитость запечатлена на фоне моря в шелковом платье длины мини с открытыми плечами. Для данного образа она надела серую панаму, а также очки в белой оправе и с темными линзами.

Ранее сообщалось, что британская певица Элли Голдинг была замечена в откровенном виде во время пляжного отдыха. Папарацци сфотографировали популярную исполнительницу в черном купальнике.

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      Мария Винар
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