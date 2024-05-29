Популярная певица в купальнике попала в объектив папарацци

Певица Элли Голдинг в купальнике попала в объектив папарацци

Британская певица Элли Голдинг попала в объектив папарацци во время пляжного отдыха. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Популярная исполнительница отправилась в Коста-Рику вместе с возлюбленным, инструктором по серфингу Армандо Перецем. Знаменитость запечатлели у океана в купальнике черного цвета. На размещенных кадрах видно, что волосы она собрала в небрежный пучок, а от макияжа и аксессуаров отказалась.

В январе телезвезда Хлои Кардашьян снялась полуголой для модного блога агентства tmrw. Предпринимательница позировала в застегнутом на боку черном жакете и капроновых колготках. Она держала в руке красное яблоко, которое прикрывало ее обнаженную грудь.