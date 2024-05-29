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04:01, 29 мая 2024Ценности

Популярная певица в купальнике попала в объектив папарацци

Певица Элли Голдинг в купальнике попала в объектив папарацци

Фото: Ariana Ruiz / Globallookpress.com

Британская певица Элли Голдинг попала в объектив папарацци во время пляжного отдыха. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Популярная исполнительница отправилась в Коста-Рику вместе с возлюбленным, инструктором по серфингу Армандо Перецем. Знаменитость запечатлели у океана в купальнике черного цвета. На размещенных кадрах видно, что волосы она собрала в небрежный пучок, а от макияжа и аксессуаров отказалась.

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      Карина Черных
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