Популярная порноактриса рассказала о работе по 25 дней в месяц

Популярная американская порноактриса Адриана Чечик заявила, что в прошлом снималась в откровенных роликах по 25 дней в месяц. Об этом она рассказала в подкасте Pillow Talk, видео вышло на YouTube.

«В течение 10 лет я снималась в среднем 25 дней в месяц. Я много работала», — сказала она. По словам порнозвезды, кроме того, в период пандемии коронавируса она иногда снималась в двух фильмах в день.

Ранее Чечик пожаловалась на стройку по соседству, из-за которой она стесняется обнажаться во дворе своего дома. Порноактриса заявила, что ранее могла сниматься там без одежды, не опасаясь, что ее кто-то увидит.

В октябре 2022 года Чечик сломала позвоночник в двух местах во время игровой конференции TwitchCon. Это произошло, когда она прыгнула в бассейн с мягкими кубиками. Восстановление после травмы заняло несколько месяцев.