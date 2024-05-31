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18:28, 31 мая 2024Культура

Александра Петрова уличили в звездной болезни

Шоураннер Куликов: Петров выдвигал невыполнимые требования во время съемок
Александр Петров

Александр Петров. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

После успеха сериала «Полицейский с Рублевки» российский актер Александр Петров начал страдать от звездной болезни. Об этом в ходе шоу «Грузило» рассказал автор проекта Илья Куликов, ролик доступен на YouTube.

«Там примерно такая история: невыполнимые требования, на которые я пойти не могу… Не в плане того, что мне жалко денег. Это не мои деньги. Пожалуйста, заплатит канал, мне-то что. Но это несоразмерные для такого труда деньги», – поделился он.

По мнению шоураннера, Петров столкнулся со звездной болезнью. Так, артист требовал сократить свой съемочный день до восьми часов и просил за эту работу гонорар размером в миллион рублей. При этом другие артисты работали сменой по 12 часов. «А на вас всех — 60 человек группы — наплевать, потому что как бы я очень важен», — сказал он.

Куликов отметил, что не стал идти на поводу у артиста, так как для него «атмосфера на площадке очень важна».

В январе был раскрыт размер гонорара Петрова. Отмечалось, что год назад артисту платили полмиллиона рублей за смену, а теперь он получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день.

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      Варвара Кошечкина
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