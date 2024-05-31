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11:20, 31 мая 2024Ценности

Блейк Лайвли появилась на съемках фильма в облегающем боди

Актриса Блейк Лайвли появилась на съемках «Простой просьбы» в облегающем боди

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса Блейк Лайвли появилась на съемках второй части фильма «Простая просьба» в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 36-летнюю знаменитость в платье-сетке длины макси, надетом поверх облегающего атласного боди. При этом видно, что первое изделие украшено жемчугом. Свой образ звезда «Сплетницы» дополнила закрытыми туфлями и золотыми браслетами с сияющими стразами.

Кроме того, визажисты сделали артистке легкий макияж глаз и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в небрежные локоны.

Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли заметили в белом костюме и колье вместо бюстгальтера.

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      Мария Винар
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