Блейк Лайвли появилась на съемках фильма в облегающем боди

Актриса Блейк Лайвли появилась на съемках «Простой просьбы» в облегающем боди

Американская актриса Блейк Лайвли появилась на съемках второй части фильма «Простая просьба» в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 36-летнюю знаменитость в платье-сетке длины макси, надетом поверх облегающего атласного боди. При этом видно, что первое изделие украшено жемчугом. Свой образ звезда «Сплетницы» дополнила закрытыми туфлями и золотыми браслетами с сияющими стразами.

Кроме того, визажисты сделали артистке легкий макияж глаз и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в небрежные локоны.

Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли заметили в белом костюме и колье вместо бюстгальтера.

