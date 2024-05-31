Замечена выползающая на землю раз в 17 лет уникальная голубоглазая цикада

Livescience: в США обнаружили уникальную голубоглазую цикаду

В американском штате Иллинойс заметили уникальную голубоглазую цикаду. Об этом сообщает издание Livescience.

Необычное насекомое обнаружил четырехлетний мальчик. Его мать пожертвовала находку Полевому музею естественной истории в Чикаго. Специалисты определили, что это была самка периодической цикады, относящаяся к так называемому выводку XIII. В середине мая миллиарды цикад этого выводка выползли на поверхность земли в Висконсине, Иллинойсе и Индиане. Это произошло впервые за 17 лет.

Ученые планируют изучить ДНК голубоглазой цикады и выделить гены, определившие цвет ее глаз.

Я был в Чикаго во время пяти нашествий нашего выводка XIII, и это первая голубоглазая цикада, которую мне довелось увидеть. Я также наблюдал два нашествия выводка X в Индиане и два нашествия выводка XIX в центральном Иллинойсе. Эти редкие насекомые [с голубыми глазами] всегда бесплодны и не дают потомства, потому и остаются редкими Джим Лаудерман сотрудник отдела насекомых Полевого музея естественной истории в Чикаго

В середине мая в США началось нашествие сразу двух выводков периодических цикад. В Теннесси, Джорджии, Техасе и Алабаме пробудился Великий южный выводок, который не показывался на поверхности с 2011 года. Одновременно началось нашествие Выводка XIII, который поднимается на поверхность раз в 17 лет.

Цикады этих выводков не пробуждались одновременно с 1803 года. В следующий раз подобное совпадение случится не раньше 2445 года.

Периодические цикады, которые водятся в Северной Америке, большую часть жизни проводят под землей и поднимаются на поверхность лишь раз в 17 или 13 лет. В течение месяца они находят пару, размножаются, откладывают яйца и погибают. Затем на свет появляются личинки, которые немедленно закапываются в землю и ожидают следующего нашествия.

В 2021 году сообщалось о нашествии Великого восточного выводка, обозначаемого римской цифрой X (десять). Он считается самым крупным выводком периодических цикад.