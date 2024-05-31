Названы причины отказа россиян работать дальнобойщиками

«Известия»: россияне не идут в дальнобойщики из-за условий и низкого престижа

Молодые россияне отказываются работать водителями-дальнобойщиками и даже относительно высокие зарплаты в 150-200 тысяч рублей не меняют ситуацию. Об этом со ссылкой на участников рынка пишут «Известия».

В транспортной компании Delko указали, что средний возраст кандидатов на работу увеличился на 10 процентов за год. Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев отметил, что дефицит кадров по итогам 2023 года достиг 25 процентов.

В отрасли отмечают, что причинами отказа идти в профессию являются ее низкая престижность и условия работы. Свое влияние оказывает также длительность процедуры получения водительского удостоверения категории «Е».

В результате доля возрастных водителей, по данным Института социально-политических исследований Федерального центра РАН и Национального автомобильного союза (НАС), уже превышает 40 процентов, и многие из них жалуются на здоровье и хотят уйти.

Вице-президент НАС Антон Шапарин полагает, что в ближайшие несколько лет ситуация усугубится, а бездействие в этом вопросе только повышает риск вымывания из отрасли профессионалов. Эксперты полагают, что для решения проблемы нужно радикально пересмотреть подход к обучению водителей и условия их работы.

В частности, директор по персоналу «Курьер Сервис Экспресс» Галина Кезикова считает, что новое повышение зарплат не поможет справиться с дефицитом. Однако президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль не видит, что компании готовы к смене условий работы.

В начале марта сообщалось, что на нехватку кадров жалуются 68,4 процента российских перевозчиков. При этом почти четверть опрошенных заявили, что им не хватает более 30 процентов водителей. Из-за этого в среднем в 2023 году грузовики простаивали 47 дней.

