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10:22, 31 мая 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила попытку теракта в отношении российского военного

В Севастополе ФСБ предотвратила попытку теракта в отношении российского военного

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта в отношении российского военного. Об этом сообщает РИА Новости.

30-летний местный житель по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) забрал из схрона радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) с 630 граммами пластической взрывчатки. Он поместил устройство на газовую трубу около двери подъезда дома, в котором живет военный.

Мужчина должен был активировать СВУ, когда заметит военнослужащего, однако он не успел это сделать, так как был задержан.

Во время допроса он дал признательные показания.

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