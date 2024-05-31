В Севастополе ФСБ предотвратила попытку теракта в отношении российского военного

В Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта в отношении российского военного. Об этом сообщает РИА Новости.

30-летний местный житель по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) забрал из схрона радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) с 630 граммами пластической взрывчатки. Он поместил устройство на газовую трубу около двери подъезда дома, в котором живет военный.

Мужчина должен был активировать СВУ, когда заметит военнослужащего, однако он не успел это сделать, так как был задержан.

Во время допроса он дал признательные показания.