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10:02, 31 мая 2024Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего подорвать российского военного жителя Севастополя

В Севастополе ФСБ задержала мужчину, который планировал подорвать военного

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 30-летнего местного жителя, который планировал подорвать российского военного. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанный должен был это сделать около дома военного. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

В отношении россиянина следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта») и 222.1 («Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств») УК РФ. Его отправили под стражу.

Во время допроса мужчина рассказал, что в одном из Telegram-чатов познакомился с мужчиной, с которым начал обсуждать политику и свое отношение к России и Украине. После этого на него вышел сотрудник Службы безопасности Украины, который предложил работать на них. Сначала мужчина фотографировал военные объекты в его регионе и получал за это около 10 тысячи рублей. Потом он стал вести наблюдение за высокопоставленными российскими военными.

В какой-то момент задержанному передали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое нужно было закрепить на входе в подъезд дома военного и активировать после его возвращения. Мужчину задержали после установки СВУ.

Ранее в Крыму ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожном транспорте.

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