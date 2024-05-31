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13:01, 31 мая 2024Бывший СССР

Глава МИД Латвии заявила о необходимости стратегии сдерживания России

Глава МИД Латвии Браже: НАТО нужна стратегия сдерживания России

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Байба Браже заявила, что НАТО необходима стратегия сдерживания России, передает Baltnews.

«Нам нужна стратегия сдерживания России. Наша проблема — Россия. Мы будем поддерживать Украину и сделаем все, что надо. Но главный вопрос — Россия», — заявила Браже.

По ее мнению, РФ является страной, которая «создает проблемы», а потому у НАТО должен быть полный набор инструментов «для борьбы с Россией».

Ранее Браже заявила, что некоторые страны разрешили Киеву бить переданным ему западным оружием по российским территориям. По ее словам, западные страны могут не говорить публично о разрешении Украине применять их оружие по России, однако это не означает наличие запрета на подобные действия.

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      Валентин Карант
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