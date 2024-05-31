Известный блогер не успел купить внедорожник замминистра Иванова до ареста

Блогер Воротников хотел купить авто замминистра Иванова, но не успел до ареста

Известный автоблогер Антон Воротников хотел купить внедорожник заместителя министра обороны Тимура Иванова, который был переоформлен на его супругу, но не успел до ареста автомобиля. Об этом он рассказал РИА Новости.

Блогер пояснил, что марка Chevrolet Suburban официально не продавалась в России, в этом состоит уникальность машины экс-чиновника.

«У нас официально продавались модели Escalade в двух комплектациях. Но именно Suburban в длинных Tahoe у нас не продавалась», — добавил Воротников.

Ранее суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл, принадлежавшие временно отстраненному от должности замминистра Минобороны России Тимуру Иванову. Под арестом оказались минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые были указаны в декларации Иванова за 2019 год.

В феврале прошлого года эти машины перешли https://lenta.ru/news/2024/05/04/stala-izvestna-sudba-dvuh-avtomobiley-arestovannogo-zamministra-oborony-ivanova/ его бывшей жене Светлане, которая в апреле текущего года выставила внедорожник на продажу, указав, что он был в ДТП. Стоимость лота составила 2,5 миллиона рублей.

