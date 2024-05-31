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20:40, 31 мая 2024Силовые структуры

Киллера посадили на 22 года за расправу над россиянином

В Калининграде наемный убийца получил 22 года колонии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Калининградский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы 62-летнего киллера, который расправился с 34-летним местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его 59-летний сообщник получил восемь лет заключения за пособничество в наемном преступлении. Они должны выплатить жене и детям жертвы компенсацию морального вреда на сумму девять миллионов рублей. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных.

Суд установил, что мужчины согласились расправиться с калининградцем за денежное вознаграждение. С 28 марта до 2 апреля 2020 года они наблюдали за жертвой, изучили распорядок его дня, маршруты передвижения. 2 апреля 2022 года киллер с сообщником прибыл к дому по переулку Парковый, там они дождались приезда автомобиля жертвы. Пособник следил за обстановкой, а наемник произвел в россиянина не менее девяти выстрелов. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, преступник скрылся. По дороге он избавился от пистолета, а его сообщник забрал и спрятал его куртку.

После задержания силовики нашли у киллера в подвале дома противотанковую гранату РПГ-18, пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года, два гладкоствольных ружья, три пистолета с двумя магазинами, патроны и взрывчатые вещества.

На суде оба признали свою вину.

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      Любовь Ширижик
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