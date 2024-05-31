Маньяка-душителя этапировали из колонии для пожизненно осужденных в Москву

Маньяк по кличке Душитель предстанет перед судом за 17-е убийство в Москве

Владимир Миргород — серийный маньяк по кличке Душитель — этапирован из хабаровской колонии «Снежинка» для пожизненно осужденных в Москву, где помещен в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Преступник предстанет перед судом по обвинению в расправе над 17-й жертвой, которая была совершена им 20 лет назад. Следователям удалось установить, что Миргород в апреле 2004 года напал на 32-летнюю москвичку Ларису Терехову у дома на улице Лавочкина в Ховрине. Пьяный маньяк изнасиловал женщину, а затем затянул ремень на ее шее. Тело нашли у подъезда.

Миргород орудовал в Москве и области в начале 2000-х годов. Он знакомился на улице с девушками, угощал их шампанским, насиловал и расправлялся с ними. В 2012 году суд приговорил его к пожизненному сроку за 16 жертв, среди которых оказался подросток, ставший свидетелем преступления.