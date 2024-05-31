Литва призвала НАТО показать на деле поддержку Украины

Глава МИД Литвы Ландсбергис: НАТО должна показать на деле свою поддержку Украины

НАТО необходимо доказать на деле, что страны-участницы альянса серьезно относятся к поддержке Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает радио LRT.

Дипломат заявил, что альянс должен показать готовность сдерживать РФ, а также продемонстрировать, намерен ли он пригласить новые страны к участию в НАТО. Ландсбергис подчеркнул, что от выполнения обещаний НАТО зависит авторитет всего блока.

«Мы неплохо умеем говорить приятные слова, давать обещания, но мы должны начать выполнять их. И речь идет не только о тех, кто зависит от наших обещаний, но и о нашем авторитете», — указал Ландсбергис.

Ранее в Литве рассказали о готовности направить военных инструкторов на Украину. По словам премьер-министра республики Ингриды Шимоните, это моральный долг союзников перед Киевом.