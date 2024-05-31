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21:14, 31 мая 2024Россия

Минюст включил в реестр иноагентов Дунцову и Литвинович

Минюст включил в реестр иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минюст России расширил реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень внесены политик Екатерина Дунцова и правозащитница Марина Литвинович. Кроме того, статус иноагента присвоен проектам SOTA и Republic.

В Минюсте объяснили, что Дунцову и Литвинович, среди прочего, «распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и выступали против специальной военной операции на Украине».

SOTA и Republic публиковали недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и их политике. Кроме того, ряд сотрудников SOTA являются иностранными агентами и проживают за пределами России, в Republic статус иноагента присвоен главному редактору.

12 апреля Минюст России внес в список иностранных агентов журналистов Асю Казанцеву и Илью Барабанова, об этом сообщается на сайте ведомства. Кроме того, тогда иноагентами были признаны журналист Иван Филиппов, политик Николай Кузьмин и правозащитник Иван Асташин.

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