Молдавский оппозиционер оценил последствия получения российского паспорта

Шор допустил, что Молдавия лишит его гражданства из-за получения паспорта РФ

Молдавский оппозиционер Илан Шор допустил, что Кишинев может лишить его гражданства. Таким образом в беседе с РИА Новости он оценил последствия получения российского паспорта.

Политик отметил, что власти Молдавии могут сделать все, что угодно. «Это же страна — территория беззакония. Меня это не пугает, потому что мы вернем ее и очень скоро», — сказал он.

По словам Шора, у него нет сведений о планах членов оппозиционного блока «Победа» обратиться к России с просьбой о предоставлении гражданства. Он добавил, что для людей, проповедующих единую идеологию, такая позиция является нормальной и вписывается в рамки логики.

16 мая стало известно, что Илан Шор получил российский паспорт. Об этом он рассказал российскому блогеру Стасу Васильеву, известному как «Ай, как просто!».

До этого политик призывал восстановить многосторонние связи Молдавии с Россией. Он назвал добрососедские отношения с Москвой стратегическим взглядом на будущее республики.