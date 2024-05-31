На МКС поломался блок обработки мочи

НАСА: на МКС перестал функционировать блок обработки мочи

На Международной космической станции (МКС) перестал функционировать блок обработки мочи из-за отказа насоса. Об этом сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вигель, ее слова приводит ТАСС.

«Станция действительно спроектирована таким образом, чтобы обеспечить замкнутый цикл и непрерывный процесс переработки мочи вплоть до получения питьевой воды. Мы находимся в положении, когда нужно хранить мочу на борту станции», — поведала Вигель. Она добавила, что имеются «мешки и емкости, которые установили для этой цели, но их запас ограничен».

Необходимую для ремонта деталь доставят на корабле Starliner, его запуск запланирован на 1 июля.

Моча на МКС собирается для дальнейшей переработки в питьевую воду.