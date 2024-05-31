Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 31 мая 2024Бывший СССР

На Украине назвали плачевной ситуацию с фортификациями

Экс-спикер Рады Разумков назвал плачевной ситуацию с фортификациями на Украине

Фото: Reuters

Ситуация с возведением фортификаций является плачевной не только в Харьковской области, но и на других участках фронта. Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в Telegram.

Он подчеркнул, что украинские власти пытаются сделать крайними военных, которые сказали правду и показали ситуацию с фортификациями в регионе. Разумков назвал это перекладыванием ответственности. «Плачевная ситуация с фортификациями и в других направлениях фронта. Но властям это безразлично», — признал экс-спикер Верховной Рады.

29 мая власти Киевской области устроили масштабную проверку строительства фортификационных сооружений в регионе после скандала с возможными растратами при обустройстве обороны на границе Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Удалось спасти сотни жизней». Белоусов рассказал о самой массированной атаке ВСУ на Крымский мост

      Белоусов обвинил Запад в дестабилизации обстановки в Грузии

      Россиянин проломил голову наехавшему на самокате на ребенка мальчику

      Потери Китая от ужесточения торговли с Европой оценили

      В Госдуме назвали условие получения авто бойцами СВО

      Стало известно об участии задержанного в Польше белоруса в боях на Украине

      В Подмосковье автомобиль оккупировали неприятные «пассажиры»

      Миллиардер и политик попал под суд за оскорбление короля

      Российский рынок растерял весь рост за весну

      Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше