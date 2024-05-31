На Украине назвали плачевной ситуацию с фортификациями

Экс-спикер Рады Разумков назвал плачевной ситуацию с фортификациями на Украине

Ситуация с возведением фортификаций является плачевной не только в Харьковской области, но и на других участках фронта. Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в Telegram.

Он подчеркнул, что украинские власти пытаются сделать крайними военных, которые сказали правду и показали ситуацию с фортификациями в регионе. Разумков назвал это перекладыванием ответственности. «Плачевная ситуация с фортификациями и в других направлениях фронта. Но властям это безразлично», — признал экс-спикер Верховной Рады.

29 мая власти Киевской области устроили масштабную проверку строительства фортификационных сооружений в регионе после скандала с возможными растратами при обустройстве обороны на границе Харьковской области.