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14:08, 31 мая 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о конкуренции за заключенных между командирами ВСУ

Глава Минюста Украины: между командирами ВСУ идет конкуренция за заключенных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Между командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет конкуренция за заключенных, мобилизованных в армию страны. Об этом рассказал глава украинского Минюста Денис Малюська, передает Reuters.

«Между военными командирами существует конкуренция за наем (заключенных), поскольку не хватает рабочей силы, поэтому они очень хотят получить доступ к этим людям», — сказал он

При этом, как отметили журналисты, в разных подразделениях ВСУ существует разное отношение к ранее осужденным людям, пришедшим на военную службу. Так, представитель 5-й бригады заявил, что те, кто присоединится к его бригаде, будут распределены в отдельные подразделения, состоящие только из заключенных, командиры которых будут внимательно следить за ними. В то же время, по словам представителя 3-й бригады Олега Петренко, его подразделение не будет относиться к осужденным иначе, чем к другим военным.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых категорий заключенных. Предполагается, что такое решение позволит Киеву призвать не более 10-15 тысяч осужденных.

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      Александр Курбатов
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