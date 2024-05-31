Российские работодатели стали чаще нанимать людей старшего возраста

Около 41 % российских работодателей стали чаще нанимать людей старше 40 лет

За последние три года около 41 процента российских работодателей пересмотрели отношение к найму сотрудников старше 40 лет. О том, что компании начали чаще нанимать людей старшего возраста, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Небольшие компании со штатом до 100 человек готовы чаще нанимать людей старше 40, чем крупные организации со штатом свыше тысячи человек — 52 процента против 44 процентов. При этом только семь процентов компаний стали нанимать людей постарше реже.

23 процента опрошенных заявили, что среди трудоустроенных за последний год кандидатов больше всего сотрудников в возрасте от 41 до 55 лет. Еще 39 процентов компаний предпочитают нанимать сотрудников от 36 до 40 лет, а 20 процентов инвестируют в работу с начинающими специалистами и нанимают молодежь. За последние три года чаще принимать на работу начинающих специалистов от 18 до 25 лет стали 17 процентов компаний.

По словам экспертов, предпочтения работодателей сменились из-за усилившейся конкуренции за кадры. «HR-департаменты вынуждены менять модель своей работы и отказываться от стереотипов и неоправданных ограничений, в том числе — по возрасту», — объяснила директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

Сейчас в каждой пятой компании средний возраст сотрудников составляет 41-55 лет. Еще в 44 процентах — 36-40 лет, в 27 процентах — 31-35 лет. При этом только в девяти процентах компаний больше всего сотрудников 26-30 лет и лишь в двух процентах — 18-25 лет.