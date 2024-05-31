Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняли

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Временные ограничения, которые были введены на работу аэропортов в Казани и Нижнекамска, сняли в 8:30 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во время действия временных ограничений в другие аэропорты были переправлены только два самолета. При этом экипажи воздушных судов, наземные службы и диспетчеры совершали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

31 мая жители Татарстана сообщили о замеченных в небе беспилотниках самолетного типа. По данным Telegram-канала Mash, Казань могли попытаться атаковать дальнобойными беспилотниками «Лютый». Для обеспечения безопасности полетов аэропорты Казани и Нижнекамска были временно закрыты для вылетов и прилетов по указанию органов управления воздушным движением.